Betrunkener fährt am Hauptplatz in Weißenhorn in geparktes Auto

Ein Auto kommt in einer Kurve in Weißenhorn zu weit nach rechts und prallt gegen einen geparkten PKW. Polizisten nehmen dem Fahrer den Führerschein ab.

Ein stark betrunkener Autofahrer hat am Montagnachmittag in Weißenhorn einen Unfall verursacht. Dem Polizeibericht zufolge kam der 50 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Günzburg mit seinem Wagen in einer Linkskurve am Hauptplatz so weit nach rechts, dass das Fahrzeug mit einem dort geparkten PKW kollidierte.

Bei dem Unfall im Zentrum von Weißenhorn wurde niemand verletzt

Bei der Unfallaufnahme zeigte sich, dass der Mann stark alkoholisiert war. Ein Atemtest ließ auf einen Alkoholwert von ungefähr 2,4 Promille schließen. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet. Wie die Polizei weiter mitteilt, musste der Mann seinen Führerschein sofort abgeben, darf nun kein Fahrzeug mehr führen und erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 7500 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. (AZ)