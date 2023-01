Einbrecher wollen über Garage in Haus einsteigen

Bislang unbekannte Täter versuchen, in ein Einfamilienhaus in Biberachzell einzubrechen. Sie wollen über die Garagentüre, scheitern aber.

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter haben versucht, in ein Haus im Weißenhorner Stadtteil Biberachzell einzubrechen. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Einbruchsversuch im Tatzeitraum von Montag, 2. Januar, bis Freitag, 6. Januar. Die Einbrecher versuchten laut Polizeibericht, über die Garagentüre zu einem Einfamilienhaus in der Straße „Beim Hölzle“ in Biberachzell zu kommen.

Doch dies misslang: Durch die hier entstandenen Hebelspuren entstand an der Garage aber ein nicht unerheblicher Sachschaden von etwa 500 Euro. Mögliche Zeugen, die Angaben zur Tat oder verdächtigen Personen machen können, sollen sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 melden. (AZ)