Weißenhorn

06:00 Uhr

"Bisschen verrückt sind wir schon": Das ist Faschingsdienstag in Weißenhorn los

"Da kommen die Palmen", sagen Kinder, wenn Los Locos aus Weißenhorn trommelnd an ihnen vorbeilaufen. Die auffällig kostümierte Gruppe nimmt an vielen Umzügen teil.

Plus 75 Gruppen ziehen zum Faschingsfinale durch die Straßen von Weißenhorn. Da ist gute Kondition gefragt, wie Franz Ederle, ein erfahrener Teilnehmer, berichtet.

Von Jens Noll Artikel anhören Shape

Bunt, laut und schrill - optische und akustische Reize sind bekanntlich ein wesentliches Merkmal von Faschingsumzügen. Da fällt es schwer, die auffälligste Kostümierung zu küren. Die Sambagruppe Los Locos ist in dieser Kategorie jedenfalls vorne mit dabei. Für sie ist die wilde Parade durch Weißenhorn am Faschingsdienst ein Heimspiel. Die Trommler und Palmenträger gehören zwar nicht zur Interessengemeinschaft Weißenhorner Fasnacht (IWF), sind aber mit ihr eng verbunden. Auch sie laufen bei Umzügen in der ganzen Region mit, waren am Rosenmontag 2016 in Düsseldorf und am Sonntag zum ersten Mal beim Gaudiwurm durch Waldstetten - sogar mit der Startnummer 1.

Wenn die "Verrückten" - so lautet ihr Name ins Deutsche übersetzt - in voller Gruppenstärke mit Kindern auftreten, dann sind es derzeit 35 Personen, wie ihr Vorsitzender Franz Ederle im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet. Er ist ein Mann der ersten Stunde und rief 2005 als Schlagzeuger die Gruppe ins Leben. Entstanden sei sie aus den Grafertshofer Fußballern heraus, erzählt der Weißenhorner. Und: "Ein bisschen verrückt sind wir schon, das hat zur Namensfindung beigetragen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen