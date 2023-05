Weißenhorn-Bubenhausen

13:00 Uhr

Die Feuerwehr Bubenhausen ist nun gut aufgestellt

Plus Während eines Festwochenendes wird das neue Löschfahrzeug gesegnet. Damit haben die Ehrenamtlichen nun beste Voraussetzungen für ihre wichtige Hilfe.

Von Wilhelm Schmid

In Bubenhausen wurde im Rahmen eines Festwochenendes die Segnung des neuen Mittleren Löschfahrzeuges (MLF) gefeiert. Wie die Nachbarstadtteile Attenhofen und Biberachzell hatte auch die Feuerwehr Bubenhausen Ende des vergangenen Jahres ein MLF in Dienst stellen können, womit ein komplett neuer Abschnitt in der rund 150-jährigen Geschichte der Wehr begann.

Waren es früher die pferdebespannten Handdruckspritzen und dann die auch heute noch verbreiteten Tragkraftspritzenanhänger (TSA), mit denen die Wehren zur Rettung ausrückten, so bietet heute das MLF wesentlich mehr Möglichkeiten. So steht ein Wassertank mit 1000 Litern Löschwasser zur Verfügung, und wenn Feuerwehrleute in ein brennendes Gebäude müssen, sind sie mit Atemschutzgeräten und Wärmebildkamera ausgestattet. So können sie die Lage schnell erkunden und noch vor dem Eintreffen überörtlicher Hilfe die entscheidenden Schritte zum Einsatzerfolg in die Wege leiten und vor allem Menschenleben retten.

