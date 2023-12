Bubenhausen soll besseres Mobilfunknetz bekommen

Plus Ein geplanter Mobilfunkmast soll die Netzabdeckung im Umkreis deutlich verbessern. Im Stadtrat Weißenhorn werden auch Bedenken laut.

Bereits Anfang des Jahres hatte ein Unternehmen bei der Stadt Weißenhorn angeklopft, um einen neuen Mobilfunkmast im Stadtteil Bubenhausen zu errichten. Jetzt lag dem Bauausschuss der entsprechende Bauantrag für das Projekt im Außenbereich des Ortes vor.

Der rund 50 Meter hohe Stahlgittermast soll demnach im Umkreis zu einer deutlichen Verbesserung der Mobilfunkabdeckung beitragen. Besonders die schnellen 4G- und 5G-Verbindungen sollen davon profitieren. Im Namen der ÖDP-Fraktion legte Susanne Kuderna-Demuth ein Veto ein und verwies auf etwaige gesundheitliche Schäden, die aus Ihrer Sicht derartige Funkmasten mit sich bringen könnten. Aus ihrer Sicht sei eine leitungsgebundene Variante vorzuziehen.