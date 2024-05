Weißenhorn

Bunte Kulturnacht in Weißenhorn: Rockmusik zur Teezeremonie

Eine von vielen Bands, die bei der Weißenhorner Kulturnacht auftrat, war "Shakin' Up". Da wurde der Hauptplatz ordentlich gerockt.

Plus Trotz kühler Temperaturen erwärmte die Kulturnacht die Herzen der Besucher. Ein Streifzug durch einen Abend voller Kunst, Musik und weiterer Entdeckungen.

Von Manuela Rapp

Das kulturelle Epizentrum des Landkreises lag am Vorabend des Feiertags Christi Himmelfahrt ganz eindeutig in Weißenhorn. „Sie ist wirklich ein Markenzeichen unserer Stadt“, sagt Kulturreferentin Anna-Maria Höß über die Kulturnacht, die mittlerweile zum 13. Mal stattgefunden hat. „Die Besucher können hingehen, wo sie wollen, und es kostet keinen Eintritt“, erklärt sie den „Charme“, wie sie es nennt, der Großveranstaltung. Jede Menge Chöre, Bands, Ausstellungen, Literatur, Theater, Schaubrennen, ja sogar eine Teezeremonie und noch mehr Programmpunkte machen den Abend abwechslungsreich und bunt. Und das Wetter? Da kommt es einfach auf die entsprechende Kleidung an.

„Die Kulturnacht zieht die Leute her“, sagt Anna-Maria Höß, die heuer erstmals als Organisatorin dafür verantwortlich war. Das mache Weißenhorn zu etwas Besonderem, mache die Stadt attraktiv, fasst sie die Resonanz der Besucherinnen und Besucher zusammen. Was sich zu 2023 verändert hat: „Es gibt wieder einen Flyer in Papierform“, sagt die Kulturreferentin. Die Nachfrage dafür sei da gewesen: „Die vergangenen zwei Jahre war das Programm auf unserer Homepage.“ Dass auch mehr Security nötig sei, erwähnt Höß ebenfalls. Diese sei in der ganzen Stadt unterwegs. Grund dafür: Vergangenes Jahr habe es Probleme mit alkoholisierten Jugendlichen gegeben.

