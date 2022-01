Dach des Diebsturms in Weißenhorns Altstadt ist wieder sicher

Plus Weil Teile von Ziegeln herunterfielen, musste das Dach des Diebsturms in Weißenhorn saniert werden. Die Stadtbaumeisterin hätte noch weitere Wünsche.

Das Gerüst stand am Mittwochmorgen zwar noch, doch die Arbeiten sind schon seit einigen Tagen abgeschlossen. Die Stadt Weißenhorn hat einen Teil des Diebsturm, der sich am Rande der Altstadt befindet und von der Bahnhofstraße aus zu sehen ist, sanieren lassen. Das markante Gebäude wurde im späten 15. Jahrhundert gebaut und zählt zu den Sehenswürdigkeiten der Fuggerstadt. Es ist auch unter dem Namen "Prügelturm" bekannt und diente einst als Gefängnis. Die Unterhaltsmaßnahme war notwendig, weil Dachziegel beschädigt waren und Teile davon nach unten bröselten.