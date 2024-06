Das Freibad in Weißenhorn macht am Montag wieder auf

Weil das Hochwasser Schäden angerichtet hat, war zunächst unklar, wie lange das Weißenhorner Freibad geschlossen bleiben muss. Jetzt gibt es gute Nachrichten.

Das Hochwasser in Weißenhorn hat für einige Tage das Weißenhorner Freibad lahmgelegt. Der Kiosk war überflutet, auch im Kassenbereich stand das Wasser. Jetzt herrscht Gewissheit, wann das Bad wieder aufmachen kann, nämlich am Montag, 10. Juni. Das teilte die Stadt Weißenhorn am Freitag mit. "Wir freuen uns, Sie wieder in unserem Freibad begrüßen zu dürfen", heißt es auf der Internetseite der Stadt. Bis zum 15. Juni hat das Schwimmbad demnach täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet, vom 16. Juni bis 31. August sogar bis 20 Uhr.

Im Freibad-Kiosk gibt es vorerst noch kein Eis

Aufgrund der Schäden im Kiosk gibt es für Besucherinnen und Besucher in den ersten Tagen nach der Wiedereröffnung allerdings noch eine Einschränkung. Wie der Pächter Andreas Zabel am Freitag auf Nachfrage unserer Redaktion sagte, werde er zwar warmes Essen und Getränke anbieten können, aber vorerst noch kein Eis. Alle Kühltruhen seien kaputt, berichtete er über die Folgen des Hochwassers. Neue Geräte habe er noch nicht. (AZ, jsn)