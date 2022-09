Weißenhorn

vor 17 Min.

Neubaugebiet in Biberachzell kann größer werden

Wo jetzt noch Mais wächst, könnten bald sechs bis zehn Bauplätze entstehen. Das bestehende Neubaugebiet in Biberachzell soll um die angrenzende Fläche erweitert werden.

Lokal Die Stadt Weißenhorn hat eine Fläche in Biberachzell gekauft, um weitere Bauplätze zu schaffen. Zudem ist der Ausbau einer Straße bei Grafertshofen geplant.

Von Jens Noll Artikel anhören Shape

In Biberachzell hat die Stadt Weißenhorn die Möglichkeit, das bestehenden Neubaugebiet zu erweitern. Vor Kurzem hat die Kommune eine etwa 6000 Quadratmeter große Fläche am südwestlichen Ortsrand gekauft, auf der je nach Zuschnitt und Größe der Wohnbaugrundstücke sechs bis zehn Bauplätze entstehen können. Einstimmig hat der Bauausschuss am Montagabend beschlossen, ein entsprechendes Planungsverfahren einzuleiten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen