Fahrradstraße und Museum: Diese Bauprojekte haben Vorrang in Weißenhorn

In Weißenhorn ist eine Fahrradstraße geplant, welche die Stadt von Nord nach Süd durchquert. Doch das Vorhaben kann nicht so schnell realisiert werden wie gedacht.

Lokal Der Weißenhorner Stadtrat analysiert die Liste der Bauvorhaben und setzt Prioritäten. Für den Umbau des Heimatmuseums gibt es eine erfreuliche Nachricht.

Von Jens Noll

Jahr für Jahr steht die Stadt Weißenhorn vor dem gleichen Problem: Die Liste der geplanten Bauvorhaben ist so lang, dass sie gar nicht umgesetzt werden kann. Das liegt unter anderem daran, dass die Stadtverwaltung nicht genügend Kapazitäten und Personal hat, um das umfangreiche Bauprogramm abzuarbeiten. Um die Verwaltung einerseits zu entlasten und andererseits klare Vorgaben zu machen, welche Vorhaben Priorität haben, hat sich der Stadtrat in einer Klausurtagung auf eine Reihenfolge geeinigt. Diese ist in der jüngsten Sitzung auch einstimmig beschlossen worden. Doch gleich beim ersten Punkt läuft es jetzt anders als geplant.

