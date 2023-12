Weißenhorn

Die Stadt Weißenhorn will mehr interkommunale Zusammenarbeit

Plus Der Weißenhorner Stadtrat befürwortet die Beteiligung an einem gemeinsamen Kommunalunternehmen und regt an, Mitglied der ILE Iller-Roth-Biber zu werden.

Von Jens Noll

Über diesen Vorschlag wird derzeit in vielen kommunalen Gremium im Landkreis Neu-Ulm beraten: Städte, Märkte und Gemeinden könnten sich an einem virtuellen Gemeindenetzwerk beteiligen und eine Geschäftsplanung zur Gründung eines gemeinsamen Kommunalunternehmens ausarbeiten. Anders als in der Nachbarstadt Vöhringen können sich Verwaltung und Stadtrat in Weißenhorn gut vorstellen, die interkommunale Zusammenarbeit auf diese Weise auszubauen. Mehr noch: Bürgermeister Wolfgang Fendt wurde auch beauftragt zu prüfen, ob Weißenhorn Mitglied eines Verbunds werden kann, um die Kooperation mit mehreren Kommunen im Süden des Landkreises auszubauen.

Die ILE Iller-Roth-Biber (ILE steht für integrierte ländliche Entwicklung) sammelt die Rückmeldungen der Kommunen zum Thema Kommunalunternehmen und gibt bei entsprechendem Interesse die weiteren Arbeiten in Auftrag. Ein Regionalwerk ist eine Möglichkeit, die Themenfelder Energiewende, Umweltschutz, Digitalisierung und regionale Wertschöpfung zu bündeln. Dabei handelt es sich um ein gemeinsames Kommunalunternehmen mehrerer Kommunen eines Landkreises. Laut Sitzungsvorlage befindet es sich wie ein Stadtwerk in den Händen der öffentlichen Verwaltung und soll die Entwicklung einer Region nachhaltig sowie im Sinne des Gemeinwohls fördern. Ein Kommunalunternehmen agiere rechtlich selbstständig, sagte Fendt in der Sitzung des Weißenhorner Stadtrats am Montagabend. Der kommunale Einfluss werde über den Verwaltungsrat ausgeübt.

