Neuer Polizeichef im Gespräch: Darauf soll künftig stärker geachtet werden

Plus Stefan Müller ist seit knapp vier Monaten Polizeichef in Weißenhorn. Er benennt Schwerpunkte seiner Arbeit und erzählt, worauf er besonders gespannt ist.

Von Jens Noll

Ein sehr erfahrener Beamter hat Anfang Mai den langjährigen Weißenhorner Polizeichef Gerhard Klingler abgelöst. Vor seinem Wechsel an die Polizeiinspektion (PI) Weißenhorn leitete Stefan Müller sieben Jahre lang die Dienststelle in Günzburg, davor neun Jahre die PI Burgau. Dennoch, sagt er, gebe es in seiner neuen Position auch für ihn viel Neues. "Jede Dienststelle ist anders", berichtet der Erste Polizeihauptkommissar im Gespräch mit unserer Redaktion. Den Dienstbereich noch besser kennenlernen, bestehende Arbeitsabläufe verinnerlichen - das gehöre auch nach knapp vier Monaten an der neuen Stelle weiterhin zu seinen Aufgaben. Mit Burgau kennt Müller zwar schon eine Faschingshochburg. Aber wie in Weißenhorn die närrischen Tage gefeiert werden, das hat er noch nicht miterlebt.

Deshalb ist der neue Leiter der Polizeiinspektion auch gespannt darauf, wie sich das bunte Faschingstreiben auf seine Arbeit auswirkt und was ihn als Einsatzleiter dort erwartet. Die Fuggerstadt sei eine schöne Stadt, sagt er, auch die Kolleginnen und Kollegen der Polizei hätten ihn sehr gut aufgenommen. Müller spricht von einem tollen und hoch motivierten Team - und schließt dabei ausdrücklich auch die Polizeistation in Senden mit ein, mit der die Beamtinnen und Beamten aus Weißenhorn eng zusammenarbeiten. Die Struktur mit zwei Dienststellen sei ein großer Unterschied zu seiner vorherigen Arbeit in Günzburg, erzählt Müller. Aber im Hinblick auf die Größe sei Senden mit Günzburg vergleichbar. In den beiden Städten sei der polizeiliche Aufgabenbereich etwas intensiver als in Weißenhorn, Pfaffenhofen, Roggenburg und Holzheim, fügt er hinzu.

