Dr. Christoph Riepl wird neuer Chefarzt an den Stiftungskliniken

Zum Beginn dieses Jahres hat Dr. Christoph Riepl die Leitung der Abteilung für Orthopädie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie an den Kliniken der Kreisspitalstiftung übernommen. Er folgt damit als neuer Chefarzt dem bereits ausgeschiedenen Prof. Dr. Eisele, der die Abteilung über 15 Jahre leitete. Dr. Riepl stammt aus dem Alb-Donau-Kreis und besuchte das Gymnasium in Ehingen. Er absolvierte sein Studium an der Universität Ulm und startete seine medizinische Laufbahn am Kreiskrankenhaus Biberach.

Nach der Promotion wechselte er 2002 an die Uniklinik Ulm, wo er 2008 zum Oberarzt und 2013 zum Leitenden Oberarzt berufen wurde. Im Laufe der Jahre erlangte er Expertise in den Bereichen Kinder- und Alterstraumatologie, in der Endoprothetik (künstlicher Gelenkersatz), in der Behandlung von Schwerverletzten, in der Behandlung von Wirbelsäulen- und Beckenverletzungen sowie im Berufsgenossenschaftlichen Heilverfahren (Arbeits- und Schulunfälle).

Im April 2016 wechselte er als Chefarzt an das Krankenhaus Winnenden, wo er die ehemaligen Abteilungen der Kreiskrankenhäuser Backnang und Waiblingen zu einer Abteilung eines Schwerpunktklinikums entwickelte. Ab 2020 wurden die Erfahrungen um die Tätigkeit im ambulanten Sektor (Orthopädie Traumatologie Friedrichsau Ulm) ergänzt, bevor er sich um die Chefarztstelle bei der Kreisspitalstiftung bewarb.

Dr. Riepl will Patienten eine heimatnahe Behandlung ermöglichen

Über seine Aufgabe sagt Dr. Riepl: „Ich trete die Chefarztstelle an, um dem Landkreis Neu-Ulm und den Kliniken der Kreisspitalstiftung mit meiner klinischen und organisatorischen Erfahrung ein umfassendes Behandlungsspektrum zu bieten. Auf diesem Wege soll den Patienten eine heimatnahe Behandlung ermöglicht und den umliegenden großen Häusern eine Mehrbelastung erspart werden.“

Einer der wesentlichen Behandlungsschwerpunkte werden Verletzungen und Erkrankungen von älteren Patienten sein. „Mobil zu sein ist ein menschliches Grundbedürfnis und gleichzeitig Bedingung sozialer Teilhabe an der Gesellschaft“, sagt der neue Chefarzt.

Im Laufe der vergangenen 40 Jahre ist die Lebenserwartung in Deutschland um etwa 10 Jahre gestiegen. Menschen werden jedoch nicht nur älter, sondern bleiben im Alter zunehmend mobil. Dadurch wächst die Gefahr für Verletzungen und Erkrankungen, die den Bewegungsapparat betreffen. In der geriatrischen Einrichtung der Kliniken der Kreisspitalstiftung können ältere Patienten entsprechend ihren Anforderungen behandelt werden. Dies betrifft ebenso die Behandlung und den Ersatz von Gelenken bei Verschleiß. (AZ)