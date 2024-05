Weißenhorn

Kreisverkehr am V-Markt: Zwei Bypässe reichen zu Stoßzeiten nicht aus

Plus Das Staatliche Bauamt informiert über den aktuellen Stand bei den Planungen zum Umbau des Kreisels beim V-Markt in Weißenhorn. Es ist ein komplexes Projekt.

Von Jens Noll

Im zweiten Halbjahr 2024 will das Staatliche Bauamt Krumbach nach eigenen Angaben aussagekräftige Unterlagen für den geplanten Umbau des Verkehrsknotenpunkts beim V-Markt in Weißenhorn vorlegen. Das geht aus einem aktuellen Schreiben der Behörde hervor, das Bürgermeister Wolfgang Fendt in der jüngsten Stadtratssitzung vorgelesen hat. Die Voruntersuchungen zur Ertüchtigung des Kreisverkehrsplatzes Herzog-Georg-Straße/Südumfahrung/Illerberger Straße haben demnach begonnen. Eine Verkehrszählung hat ergeben, dass nicht alle der möglichen Umbauvarianten den erhofften Nutzen bringen.

"Derzeit werden im Zusammenspiel mit einem Verkehrsgutachter verkehrstechnisch funktionierende Lösungen als Grundlage für die Variantenabwägung ermittelt", heißt es in dem Schreiben des Bauamts an die Stadtverwaltung, das unserer Redaktion vorliegt. So seien nicht nur die vier zulaufenden Streckenzüge, sondern insbesondere auch die Einmündungen der Emershofer Straße sowie der Rue de Villecresnes, die Radfahrer- und Fußgängerquerungen sowie die Erschließungen der angrenzenden Verbrauchermärkte an der Herzog-Georg-Straße zu berücksichtigen.

