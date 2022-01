Einsatz wegen Familienstreit in Weißenhorn: Frau greift Polizisten an

Ein Mann ruft wegen eines Familienstreits die Polizei in Weißenhorn. Als die Beamten vor Ort sind, wird die Ehefrau des Mannes zunehmend aggressiv.

Zu einem Familienstreit ist die Polizei am Montagmittag gegen 14 Uhr in Weißenhorn gerufen worden. Nach Auskunft des Ehemannes, so schreibt die Polizei in ihrem Bericht, zerstörte die Ehefrau das Mobiliar in der Wohnung. Zudem habe sie angedroht, sich selbst zu verletzen.

Ein Polizist und die Frau selbst werden bei der Attacke verletzt

Nachdem die Beamten der Polizeiinspektion eingetroffen waren und gerade dabei waren, den Sachverhalt aufzunehmen, wurde die 33-jährige Ehefrau zunehmend aggressiv und griff nach Polizeiangaben schließlich die eingesetzten Beamten an. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt. Die 33-Jährige zog sich selbst ebenfalls leichte Verletzungen zu, sie musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. (AZ)