Fachkräftemangel in Kitas: So will Weißenhorn gegensteuern

Bereits im September 2024 fehlen in Weißenhorn voraussichtlich 44 Kindergartenplätze und 15 Krippenplätze. Denn es fehlen auch Fachkräfte für die Kinderbetreuung.

Plus Auch in Kindertageseinrichtungen in Weißenhorn fehlt Personal, Eltern spüren die Auswirkungen. Die Stadt möchte deshalb Rahmenbedingungen verbessern.

Von Herbert Hertramph

Auch Weißenhorn bleibt von dem Fachkräftemangel in Kindertageseinrichtungen nicht verschont. Das hat Bürgermeister Wolfgang Fendt jüngst im Stadtrat berichtet. Bereits im September 2024 fehlen 44 Kindergartenplätze und 15 Krippenplätze. "Tendenz steigend", betonte Fendt. Man könne nicht einfach "die Augen schließen und jammern", sondern müsse sich etwas einfallen lassen, ergänzte er. Die Stadt will deshalb etwas unternehmen.

An Räumlichkeiten hapert es dabei keineswegs. Stadtrat Jürgen Bischof ( Freie Wähler/WÜW) verwies darauf, dass sogar in der recht neuen Kindertageseinrichtung des ASB an der Maximilianstraße zwei Gruppenräume leer stünden, "da der Träger nicht das Personal zur Verfügung stellen" könne. Durch Erkrankungen, Schwangerschaften, Kündigungen oder Wegzug besteht laut der Sitzungsvorlage zu dem Thema die Gefahr, dass sich die Situation noch verschärft und es zu "enormen Personalproblemen" kommen könnte.

