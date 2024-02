Sechsstellige Summe: Falsche Pfleger stehlen Goldschmuck einer Seniorin

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines besonders schweren Diebstahls in Weißenhorn. Nachbarn haben die Täterin und deren Komplizen gesehen.

Eine besonders dreiste Betrügerin und ein Komplize haben in Weißenhorn hochwertigen Schmuck einer 89-Jährigen erbeutet. Eine unbekannte Frau hatte sich als Pflegedienstmitarbeiterin ausgegeben und sich dadurch Zugang zu der Wohnung der Seniorin verschafft.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am frühen Freitagabend, 16. Februar, im Bereich der Roggenburger in Weißenhorn. Die Frau suchte die 89-Jährige an ihrer Wohnanschrift auf und gab sich als Beschäftigte eines ambulanten Pflegedienstes aus. Die nichts ahnende Seniorin ließ die Frau hinein.

Diebstahl in Weißenhorn: Kripo Neu-Ulm bittet um Hinweise

Während die angebliche Pflegekraft der Bewohnerin diverse Fragen stellte, um sie abzulenken, nutzte ein männlicher unbekannter Täter die Situation aus, um unbemerkt in die Wohnung zu gelangen. Er entwendete aus dem Schlafzimmer Goldschmuck im Gesamtwert von einer niedrigen sechsstelligen Summe und verließ die Örtlichkeit unbemerkt. Die Täterin entfernte sich wenige Augenblicke später ebenfalls.

Die Geschädigte stellte nach Angaben der Polizei erst mehrere Tage nach der Tat fest, dass sie bestohlen worden war. Sie rief deshalb die Polizeiinspektion Weißenhorn an. Beamte nahmen den Sachverhalt auf und befragten auch Menschen in der Nachbarschaft der Seniorin. So bekam die Polizei Hinweise zu den beiden bislang unbekannten Tätern.

Die Polizei veröffentlicht eine Beschreibung der beiden Täter

Der männliche Täter wird demnach als korpulent beschrieben, etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, mit dunklen Haaren. Die Frau ist demnach etwa 1,65 Meter groß, 30 bis 35 Jahre alt und hat ein südländisches Aussehen. Beide trugen weiße Kleidung.

Die zwischenzeitlich mit den weiteren Ermittlungen betraute Kripo Neu-Ulm bittet nun um Mithilfe der Bevölkerung. Sie fragt:

Wer hat am 16.02.2024 im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr bis 19 Uhr im Bereich der Roggenburger Straße in Weißenhorn Personen beobachten können, deren Aussehen auf die oben genannte Beschreibung passen könnte?

Konnten geparkte Fahrzeuge festgestellt werden, die zuvor bisher nicht an der Tatörtlichkeit aufgefallen sind?



Haben die oben genannten Täter vielleicht weitere Kontaktaufnahmeversuche im Tatortumfeld unternommen?



Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich direkt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern der Kripo Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)