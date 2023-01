Fasching in Weißenhorn: Giggalesbronzer spielen im neuen Kostüm

Die Giggalesbronzer eröffnen die Faschingssaison in Weißenhorn. Vor dem Unteren Tor hören zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert zu.

Die Fasnacht ist in Weißenhorn jetzt offiziell eingeläutet: Am Samstagabend spielten die Weißenhorner Giggalesbronzer vor dem Unteren Tor in der Altstadt – und das vor einem riesigen Publikum. Gekommen waren zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer, die die Hauptstraße bis hinter die Heilig-Geist-Kirche füllten – dicht gedrängt. Auch die Mitglieder der Giggalesbronzer waren über den Andrang erstaunt und hofften nach eigener Aussage, "dass das Essen und die Getränke überhaupt für so viele Leute reichen". Viele Faschingsbegeisterte kamen kostümiert, vertreten war zudem jede Altersklasse: vom im wärmenden Zebrafell gekleideten Einjährigen bis zur Seniorin mit bunter Perücke.

Geklebte Spiegel sind der Hingucker am Kostüm der Giggalesbronzer aus Weißenhorn

Eine Perücke mit aufwendig geklebten Spiegel-Elementen beinhaltet auch das neue Kostüm der Weißenhorner Guggenmusiker. Nach einigen Jahren haben sich die Giggalesbronzer neu eingekleidet. Auf dem Spiegel-Schopf sitzt ein Kopfhörer im Maxi-Format, der in Neonfarben leuchtet – was es vor allem den kleinen Fasnachtern angetan hat. Die Hosen sollen eine Hommage an vergangene Kostüme abbilden.

Das neue Kostüm wurde wohlwollend aufgenommen, aber die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich sicht- und hörbar vor allem über die lange vermisste Musik und die Stimmung eines Faschingsabends in Weißenhorn gefreut. Nach immerhin zwei Jahren Corona-Zwangspause zeigte das die Menge an Menschen, die gekommen waren. Und der Giggaler, das Untere Tor, leuchtete auch fröhlich in vielen Farben.