Weißenhorn

vor 17 Min.

Firma Oetinger in Weißenhorn will Spänepressanlage in Betrieb nehmen

Plus Der Weißenhorner Bauausschuss hat keine Einwände gegen einen Umbau in der Aluminiumschmelzanlage der Firma Oetinger. Ein Gutachten sagt: Es wird nicht lauter.

Von Jens Noll

550.000 Euro hat die Oetinger Aluminium GmbH nach eigenen Angaben in zwei Spänepressen investiert, die auf dem Weißenhorner Firmengelände darauf warten, eingebaut und in Betrieb genommen zu werden. Noch steht die Genehmigung des Landratsamts Neu-Ulm aus. Seitens der Stadtverwaltung gibt es keine Einwände gegen den Umbau in der Aluminiumschmelzanlage. Einstimmig hat der Bauausschuss in der ersten Sitzung des Jahres das Einvernehmen erteilt. Wie es im Gremium hieß, werden die neuen Pressen nicht dazu führen, dass der Betrieb lauter wird.

