Weißenhorn

vor 32 Min.

Garage brennt in Weißenhorn – Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz

In Weißenhorn ist am Donnerstagabend ein Brand ausgebrochen.

In Weißenhorn bricht am Donnerstagabend ein Feuer aus. Nach ersten Informationen steht eine Garage in Flammen. Rettungskräfte sind auf dem Weg zum Einsatzort.

Ein Brand ist am Donnerstagabend im Osten von Weißenhorn ausgebrochen. Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West steht eine Garage in Flammen. Feuerwehr und Polizei sind auf Anfahrt zum Einsatzort. (AZ) Mehr lesen Sie hier in Kürze.

