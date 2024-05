Geschichten aus der Geschichte: Die historischen Gebäude des künftigen Museums

Plus Ein repräsentatives Ensemble in Weißenhorn wird zum Museumskomplex umgestaltet. Unser Autor beschreibt, wie die Räumlichkeiten früher genutzt wurden.

In der von historischen Städten nicht gerade reich gesegneten Landschaft Mittelschwabens nimmt die Szene um den Weißenhorner Kirchplatz geradezu eine Vorrangstellung ein. Sieht man von der Neuerrichtung des Gotteshauses im 19. Jahrhundert einmal ab, sind es allesamt Gebäude aus den Zeiten, als die Fuggerstadt noch ihren namengebenden Herrschaftsträgern gehörte. Mitunter gehen, wie beim Alten Schloss und dem Oberen Tor, die Ursprünge noch viel weiter zurück. Ein repräsentativeres Ensemble konnte als Hintergrund für die Neugestaltung des Weißenhorner Heimatmuseums schier gar nicht gewählt werden.

Malerisch gibt sich der Dreiklang von Woll- und Waaghaus, Oberem Tor und ehemaligem Rathaus für Betrachtende, die, möglicherweise noch nicht die geschichtlichen Hintergründe ihrer Entstehung ahnend, sich der offensichtlichen Harmonie erfreuen. Ein Blick in die Website www.geschichten-aus-weissenhorn.de erteilt Auskunft der ausführlichen Art, die an dieser Stelle hinsichtlich der drei Gebäude komprimiert wiedergegeben werden soll.