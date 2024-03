Weißenhorn

Haushalt 2024: Weißenhorn ist voraussichtlich Ende des Jahres schuldenfrei

In finanzieller Hinsicht müssen sich die Stadt Weißenhorn und Bürgermeister Wolfgang Fendt weiterhin keine Sorgen machen.

Plus Die Stadt Weißenhorn kann Großprojekte finanzieren, ohne dafür Kredite aufnehmen zu müssen. Die Stadträte entscheiden in einer Klausurtagung, was Vorrang hat.

Von Jens Noll

Wenn Weißenhorner Stadträtinnen und Stadträte über Geld sprechen, dann ist keine hitzige Diskussion zu erwarten. Die jährlichen Haushaltsberatungen gleichen eher einer entspannten Plauderrunde. In finanzieller Hinsicht geht es der Stadt seit Jahren sehr gut und das Jahr 2024 bringt daher – wenn alles planmäßig läuft – ein überaus erfreuliches Ergebnis: Ende des Jahres wird Weißenhorn schuldenfrei sein. Gleichzeitig stehen millionenschwere Bauvorhaben auf dem Programm. Wie schafft die Fuggerstadt das?

Fünf Erklärungsansätze hat Bürgermeister Wolfgang Fendt in der jüngsten Sitzung des Haupt-, Finanz- und Bildungsausschusses präsentiert: Die Stadt habe hohe Gewerbesteuereinnahmen, sie erhalte hohe Zuschüsse, es gebe eine sparsame Haushaltsführung, die Stadtverwaltung mache eine gute Arbeit und der Stadtrat fokussiere sich auf die wichtigsten Aufgaben – nämlich auf das, was für die Zukunft der Stadt wichtig sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

