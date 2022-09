Weißenhorn

06:30 Uhr

Im Einklang mit der Natur: Das ist die neue Aussegnungshalle am Waldfriedhof

Lokal In einem schlichten, warmen Holzbau kann am Weißenhorner Waldfriedhof nun Abschied genommen werden. Der Bezug zur Natur spielt dabei eine tragende Rolle.

Von Laura Mielke

Es riecht noch nach frischem Holz in der neuen Aussegnungshalle am Weißenhorner Waldfriedhof. Warmes Licht kommt durch die große Glasfront ins Innere. Der Blick nach vorn zum Redepult und dem dahinter stehenden Kreuz ist automatisch auch der Blick nach draußen in die Natur. Mit dem einladenden Raum hat die Stadt nun eine Alternative zur kargen Überdachung von früher gefunden. Am Samstag, 1. Oktober, wird der Neubau dann feierlich eingeweiht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

