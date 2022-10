Weißenhorn

18:00 Uhr

In Weißenhorn wird die Depression zum Tanzen gebracht

Lokal Nur wenige gehen mit dieser Krankheit so offen um wie Ramona Springer. Sie hat aus ihrer Depression ein Bühnenstück gemacht, das gerade in der Stadthalle Weißenhorn geprobt wird.

Von Angela Häusler

Sie will zeigen, wie sich ihre Depression anfühlt, das hat sich die Ulmerin Ramona Springer vorgenommen: In einem selbst verfassten Tanztheaterstück macht sie ihre Betroffenheit zum Thema. Im Januar soll „Die Scheinriesin – meine Depression wollte auf die Bühne“ in Weißenhorn aufgeführt werden. Mit den Einnahmen will sie die Stiftung Deutsche Depressionshilfe unterstützen.

