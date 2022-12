Weißenhorn

18:30 Uhr

Jugendbeauftragte fordern neuen Skaterplatz - doch es gibt ein Hindernis

Die bestehende Skateanlage am Stadtrand von Weißenhorn ist für junge Menschen weitaus unattraktiver als die Freizeitanlagen in Senden und Illertissen.

Plus Junge Menschen wünschen sich in Weißenhorn eine moderne Freizeitanlage wie in Illertissen. Denkbar sind mehrere Standorte, doch es gibt ein großes Hindernis.

Wetterbedingt war zuletzt wenig los auf der Skateanlage an der Illerberger Straße in Weißenhorn. Doch auch bei Sonnenschein und höheren Temperaturen zieht sie weniger junge Menschen an als die Freizeitanlagen in den Nachbarstädten Senden und Illertissen. Schon seit vielen Jahren wünschen sich Jugendliche in Weißenhorn einen schöneren und zeitgemäßeren Skaterplatz mit neuen Hindernissen, die sich besser befahren lassen. Mit einem Antrag wollen die Jugendbeauftragten des Stadtrats das Projekt voranbringen. Allerdings ist auch bei diesem Vorhaben fraglich, wann es tatsächlich realisiert wird.

