Weißenhorn

13:14 Uhr

Junge Frau wird im Krankenhaus in Weißenhorn gewalttätig

Eine 22-Jährige gerät nach der Einlieferung in die Stiftungsklinik völlig in Rage, beißt einem Krankenpfleger in die Hand und tritt eine Krankenschwester.

Wegen des Verdachts auf Drogeneinfluss ist am Wochenende eine 22 Jahre alte Frau in die Stiftungsklinik in Weißenhorn eingeliefert worden. Im Krankenhaus geriet die Frau allerdings völlig in Rage und wurde gewalttätig gegenüber dem Personal. Nach Angaben der Polizei biss sie einem Krankenpfleger in die Hand und einer Krankenschwester trat sie mit dem Fuß in den Bauch. Die Polizeistreife, die die Frau zuvor betreut hatte, musste sich von ihr Beschimpfungen und Beleidigungen anhören. (AZ)

Themen folgen