Kassiererin ertappt dreisten Ladendieb in Weißenhorn

Ein 33-jähriger Mann wollte einen Weißenhorner Supermarkt mit einem neuen Pullover verlassen, ohne für diesen zu bezahlen. Dabei wurde er erwischt.

Die Kassiererin eines großen Supermarktes in Weißenhorn hat einen Mann ertappt, der mit einem gestohlenen Pullover das Geschäft verlassen wollte. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am Mittwochabend. Als der 33-jährige Täter an der Kasse stand, bemerkte die Mitarbeiterin, dass der Mann einen neuen Pullover aus dem Haussortiment des Supermarktes unter seiner Jacke trug.

Mann wollte Pullover im Wert von 40 Euro stehlen

Als die Beschäftigte den Kunden darauf ansprach, weigerte sich der 33-Jährige zunächst den Pullover auszuziehen. Nachdem eine Polizeistreife hinzugerufen wurde, konnte der Pullover im Wert von 40 Euro wieder an den Markt ausgehändigt werden. Der ertappte Ladendieb erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)

