Konzert in Weißenhorn: Auf Zeitreise mit dem Musikverein Attenhofen

Plus Bei ihrem Konzert präsentieren der Männergesangverein Hegelhofen und der Musikverein Eintracht Attenhofen ein Programm jenseits des volkstümlichen Liedguts.

Die Zeiten, als Musikkapellen sich ausschließlich dem volkstümlichen Liedgut widmeten, gehören schon längst der Vergangenheit an. Dasselbe gilt für Chöre, auch wenn sie den Namen „Männergesangsverein“ tragen. Wer hier noch seine Zweifel hat, konnte dem Frühjahrskonzert des MGV – eben Männergesangverein – Hegelhofen sowie des Musikvereins Eintracht Attenhofen beiwohnen. Und einträchtig war das im Weißenhorner Claretinerkolleg Dargebotene allemal, dagegen äußerst vielfältig die Programmauswahl.

Das musikalische Thema der singenden Herren waren Evergreens, die keiner großen Erklärung bedurften: Leonhard Cohens „Halleluja“, wie zu erfahren war, das am meisten gecoverte Lied weltweit, neben „Pigalle“ von Bill Ramsey. Peter Maffay war ebenso vertreten wie das melancholische „Amoi seh´n wir uns wieda“ von Andreas Gabalier. Ob als Chor oder mit Zweitstimme - die Männerriege fand stets den richtigen Ton.