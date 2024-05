Kulturnacht und mehr: Flanieren, Genießen und Shoppen in Weißenhorn

Die Kulturnacht am Mittwochabend bildet den Auftakt zu mehreren ereignisreichen Tagen in Weißenhorn. Ein kulinarischer Programmpunkt ist der Streetfood-Markt.

Kulturgenuss, eine umfangreiche Auswahl an Speisen und der traditionelle verkaufsoffene Sonntag am Muttertag: Weißenhorn steht eine ereignisreiche Woche bevor. Los geht es am Mittwoch, 8. Mai, mit der beliebten Kulturnacht. Darauf folgt vom Feiertag Christi Himmelfahrt an der Streetfood-Markt, der zum ersten Mal vier Tage dauern wird - weil der Vatertag heuer in die Woche mit dem Muttertag fällt, wie Dalibor Topalovic vom Veranstalter "Mahlzeit Events" mitteilt. Auch die Weißenhorner Kulturbeauftragte Anna-Maria Höß sagt: "Das hat sich gut angeboten."

Der Streetfood-Markt findet zum dritten Mal in Weißenhorn statt, die Kulturnacht gibt es schon etwas länger: Zum 13. Mal können Besucherinnen und Besucher an verschiedenen Orten in der Fuggerstadt bis Mitternacht eine bunte Mischung aus Musik, Theater, Comedy, Geschichten, Malerei, Skulptur, Akrobatik und Tanz erleben. Höß zufolge lockte die Veranstaltung in den vergangenen Jahren jeweils zwischen 4000 und 5000 Menschen in die Fuggerstadt. Die 5000er-Marke wird auch diesmal wieder angepeilt - die Kulturbeauftragte hofft, dass das Wetter mitspielt.

Viele Anlaufstellen für Musik und Kunstgenuss im Zentrum von Weißenhorn

Für Höß ist es die erste Kulturnacht, die sie als Leiterin des Kulturbüros organisiert. Doch am Konzept und den Grundzügen des Programms hat sich seit dem Abschied von Volker Drastik nach Vöhringen nichts geändert. Über ein Online-Formular konnten Interessierte wieder ihre Beiträgen anmelden. Stichwort Internet: Diesmal wird es Höß zufolge das Programm auch wieder in Papierform geben. Im Nachgang habe sich herausgestellt, dass das an dem Abend handlicher ist als das Aufrufen des Programms auf dem Handy, sagt sie. Außerdem weist sie darauf hin, dass es am Mittwochabend bereits einen Vorgeschmack auf den am Donnerstag startenden Streetfood-Markt geben wird: Einzelne Wagen seien bei der Kulturnacht schon in Betrieb für mehr Auswahl bei der Verpflegung.

20 Bilder Bildergalerie: Tausende Besucher genießen die Kulturnacht in Weißenhorn Foto: Andreas Brücken

Das umfangreiche Kulturprogramm lässt sich an dieser Stelle nicht in Gänze abbilden. Die Stadt veröffentlicht es im Internet unter www.weissenhorn.de unter der Rubrik "Veranstaltungen". Hier nur ein paar Auszüge: Mehrere Programmpunkte finden wieder am Hauptplatz, im Rathaus, in der Schranne, im historischen Stadttheater, in der Stadthalle und in der Fuggerhalle statt. Von Anfang bis Ende spielt die Musik auf dem Hauptplatz, wo nacheinander die drei Bands "Shakin Up", "Black Betty" und "Run for Cover" auftreten. Verschiedene Musikgruppen spielen im Rathaus, das nebenbei auch wieder Ausstellungsfläche für Kunst, Fotos und historische Dokumente bietet.

Wegen der Kulturnacht sind einige Straßen in Weißenhorn gesperrt

Vier Bands unterhalten das Publikum in der Schranne, am Unteren Tor wird von 18.30 und von 20 Uhr an kräftig getrommelt. Dem Kreis-Chor Iller und Engel Aloisius gehört die Bühne im historischen Stadttheater. Die Realschulband "Artist de Musique" tritt um 18 Uhr in der Fuggerhalle auf. Im Foyer der Fuggerhalle lädt der Liederkranz den ganzen Abend über zum Verweilen ein. Wer möchte, kann auch mitsingen: Das offene Liedersingen beginnt um 21.30 Uhr. Im Haus der Vereine wird mehrmals eine japanische Teezeremonie abgehalten. Dafür müssen vor Ort aber gesondert Karten gekauft werden. Außerdem können die Besucherinnen und Besucher bis Mitternacht noch viele weitere Anlaufstellen in der Innenstadt aufsuchen für Kunst- und Musikgenuss.

Am Unteren Tor wird in der Kulturnacht wieder kräftig getrommelt. Foto: Andreas Brücken (Archivbild)

Wegen der Kulturnacht sind nach Angaben des Landratsamt Neu-Ulm folgende Straßen von Mittwoch, 8. Mai, 17 Uhr, bis Donnerstag, 9. Mai, 1.30 Uhr, gesperrt: Illerberger Straße zwischen Memminger Straße und Kreisverkehr Hauptplatz, Kirchplatz, Hagenthaler Straße zwischen Memminger Straße und Schulstraße, Hauptstraße sowie alle angrenzenden Seitenstraßen. Der Verkehr wird umgeleitet.

Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt zum Muttertag am Sonntag

Wer Hunger und Durst verspürt, gleichzeitig auch dazu bereit ist, etwas Neues auszuprobieren, der kann von Donnerstag bis Sonntag den Streetfood-Markt auf dem Kirchplatz aufsuchen. Zwölf Foodtrucks werden dort nach Angaben der Veranstalter parat stehen und auf eine kulinarische Weltreise einladen. Von schwäbisch bis arabisch, von deftig bis süß - für jeden sei wieder etwas geboten, kündigt Dalibor Topalovic von "Mahlzeit Events" an. Ein DJ kümmert sich demnach um die passende Hintergrundmusik. Auch an den Nachwuchs ist gedacht - mit einem Karussell, einer Luftballonaktion und Kinderschminken.

Der Markt ist Donnerstag und Samstag jeweils von 12 bis 22 Uhr geöffnet, am Freitag von 16 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Am Muttertag, also am Sonntag, 12. Mai, organisiert der örtliche Gewerbeverband schließlich den verkaufsoffenen Sonntag. Die beteiligten Geschäfte sind von 13 bis 17 Uhr für ihre Kundschaft da. Ein Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt sowie ein Antik- und Trödelmarkt ergänzen das Einkaufsangebot.