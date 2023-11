Beim Fernsehfasching ist Weißenhorn stark vertreten

Die Giggalesbronzer und Comedienne Kathi Wolf stehen bei "Schwaben weissblau" in Memmingen auf der Bühne. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Wetten, dass am 26. Januar viele Weißenhorner vor dem Fernseher sitzen werden? Dann läuft nämlich im Bayerischen Fernsehen "Schwaben weissblau, hurra und helau". Und dieses Jahr ist die Stadt gleich mit zwei Beiträgen vertreten. Die Guggamusik der Weissahoarer Giggalesbronzer und die Weißenhorner Comedienne Kathi Wolf stehen bei der Fernsehfaschingssendung auf der Bühne.

Aufgezeichnet wird das TV-Event am 18. und 19. Januar 2024 in der Stadthalle Memmingen. Die Kultveranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverband (BSF) wird dort zum 21. Mal aufgenommen und gilt als Höhepunkt des Faschingstreibens in Bayerisch-Schwaben. Ausgestrahlt wird die Sendung am Freitag, 26. Januar 2024, um 20.15 Uhr im BR Fernsehen.

Sie sind bei "Schwaben weissblau" in Memmingen dieses Mal dabei

Beim närrischen Faschingsereignis sind neben den Weißenhornern auch die Kabarettisten Wolfgang Krebs und Heinrich del Core, der Comedian Hansy Vogt aus Ettenheim als "Frau Wäber" sowie das kernige Comedy-Paar von der Alb, Hillus Herzdropfa, wieder dabei. Natürlich dürfen auch Bauchredner Perry Paul aus Krumbach, Herr Braun aus Augsburg und die Mundart-Spezialistin Waltraud Mair als Meichlböcks Zenta nicht fehlen. Zur Frauenpower auf der Fastnachtsbühne tragen neben Kathi Wolf die vier Damen der Gruppe Namenlos, Susanne Wagner und Gabi Negele von D'Schoinaschnätterer aus Kaufbeuren, Ramona Mößmer aus dem Ostallgäu sowie Gabriela Koch aus Augsburg bei. Mit dabei auch Stephan Köppler von der Faschingsgesellschaft Dietmannsried, Markus Zipperle aus Göppingen und ein Showtanz der Blaumeisen Huisheim.

Der Kartenvorverkauf ist diese Woche gestartet. Tickets für das bayerisch-schwäbische TV-Event am Donnerstag, 18. und Freitag, 19. Januar 2024 in der Memminger Stadthalle sind erhältlich in den Verkaufsstellen und dem Online-Ticketshop der Allgäuer Zeitung Kempten und Kaufbeuren, der Memminger Zeitung sowie der Heimatzeitungen, Ticket-Hotline: 0831/206-5555 oder bei der Tourist Information Memmingen Telefon 08331/850172. Die Aufzeichung beginnt um 19.11 Uhr und dauert etwa drei Stunden. Einlass ist ab 17.11 Uhr. (AZ)