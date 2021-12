Ein Bausystem für Slums: Peri und ein Start-up erhalten Innovationspreis

Ein von Peri mitentwickeltes Schalungssystem wird mit dem German Innovation Award 2021 ausgezeichnet. In Kenia kommt es erstmals zum Einsatz.

Von diesem Produkt können auch Menschen in ärmeren Ländern profitieren: Das von der Firma Peri mitentwickelte Schalungssystem „Twist Block Moulds“ hat den German Innovation Award 2021 in der Kategorie „Building & Elements“ gewonnen. Der deutsche Rat für Formgebung, der dieses Jahr bereits das 3D-Druckprojekt in Beckum mit einem German Innovation Award auszeichnete, würdigte „Twist Block Moulds“ als Innovation, die durch ihre Originalität, Umsetzung und Wirksamkeit die Branche voranbringt.

"Twist Block Moulds" ist nach Angaben des Schalungs- und Gerüstherstellers aus Weißenhorn das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Peri und dem gemeinnützigen Start-up „Start Somewhere“. Dieses wurde vom Architekten Oliver von Malm 2017 gegründet und will die Lebensbedingungen in Slums überall auf der Welt nachhaltig verbessern. „Wir haben seit 2017 an der Idee gearbeitet, bei Peri ein Produkt für einfachste Bauweisen zu entwickeln“, berichtet Frank Ilg, Leiter Future Products & Technologies bei Peri, in einer Pressemitteilung. „Wir haben uns aktiv nach Partnern umgesehen und sind auf „Start Somewhere“ und Oliver von Malm gestoßen, der zu diesem Zeitpunkt einen Technologiepartner für die Umsetzung eines solchen Ansatzes suchte. So kam es zur erfolgreichen Zusammenarbeit.“

System "Twist Block Moulds": Betonhohlsteine können einfach hergestellt werden

Das Ergebnis von „Start Somewhere“ ist ein flexibles, wiederverwendbares, kostengünstiges und brandsicheres Bausystem auf Basis von Betonhohlsteinen, das speziell für Slums konzipiert wurde. Mit dem Schalungssystem "Twist Block Moulds" können diese Betonhohlsteine mit einfachsten Mitteln händisch hergestellt werden und ergeben ein modulares, mörtelloses Stecksystem, das von Hand auf- und wieder abgebaut werden kann. Um die meist ungeraden Slum-Grundstücksflächen maximal nutzbar zu machen, ist ein stufenloses Knicken der Wandsegmente möglich.

Neben den genannten technischen Vorteilen bringt das Bauen mit diesem System Peri zufolge einen wesentlichen sozial-ökonomischen Vorteil mit sich: Mit dem Schalungssystem können die Betonhohlsteine von den Bewohnerinnen und Bewohnern der Slums in kleinen lokalen Manufakturen selbst hergestellt werden. So entstehen Arbeitsplätze und eine Bauwirtschaft direkt vor Ort. "Auf diese Art schaffen wir für die ArbeiterInnen in den Betonsteinmanufakturen und deren Familien eine Perspektive aus der Armut und geben ihnen so die Chance, sich selbst ein kostengünstiges und wohnliches Zuhause zu erarbeiten“, wird Oliver von Malm in der Mitteilung zitiert.

Ein erstes erfolgreich abgeschlossenes Projekt mit "Twist Block Moulds" wurde in Zusammenarbeit zwischen dem Projektleiter Jürgen Mayer von Peri und dem Team von "Start Somewhere" im Kibera-Slum in Nairobi in Kenia umgesetzt. Dort entstand nach Planungen von Oliver von Malm aus mehr als 7200 Steinen, die vor Ort lokal in einer eigenen Manufaktur gefertigt wurden, das neue „Oloo’s Children Centre“. Es ist laut Peri das weltweit erste Gebäude, das komplett mit diesem System gebaut wurde. Die Schule bietet Platz für 400 Kinder, die dort nun unterrichtet werden. (AZ)

