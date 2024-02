Weißenhorn

Nach Brand im Spitalweg: 62-Jähriger ist tot

Ein 62 Jahre alter Mann erlitt am 31. Januar um die Mittagszeit in Weißenhorn massive Brandverletzungen. Am 8. Februar starb der Mann an den Folgen.

Ein Mann, der am 31. Januar brennend aus einem Wohnhaus am Spitalweg in Weißenhorn gerannt sein soll, ist an seinen massiven Verletzungen gestorben.

Ein schockierender Vorfall in Weißenhorn hat zum Tod eines Mannes geführt. Auf Nachfrage hat die Polizei am Dienstag bestätigt, dass der 62-Jährige, der am 31. Januar bei einem Brand im Spitalweg lebensgefährlich verletzt worden war, einige Tage später gestorben ist. Der Mann sei brennend vor die Tür eines Wohnhauses gelaufen und habe um Hilfe gerufen, sagte Holger Stabik, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten. Am 8. Februar sei er den massiven Brandverletzungen erlegen. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann in eine Spezialklinik Noch sind die Ermittlungen nicht abgeschlossen. Daher lässt sich weiterhin nicht genau sagen, warum der Mann Feuer fing. Nach aktuellem Stand geht die Polizei Stabik zufolge von einem Unfallgeschehen aus. Der 62-Jährige sei am Mittag des 31. Januar gegen 12.50 Uhr brennend aus dem Haus gekommen, hatte die Polizei nach dem Einsatz mit Feuerwehr und Rettungsdienst berichtet. Dritte hätten ihn abgelöscht. Anschließend war der Mann von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Neu-Ulm übernahm die Ermittlungen. (jsn)

