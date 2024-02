Narren stürmen Weißenhorner Rathaus mit Konfetti-Kanonen

Kein Durchkommen mehr in Weißenhorn schon zur Mittagszeit. Die Anklage durch die Narrenzunft Eschagore und die Einlagen der Kinder kommen besonders gut an.

Wenn es auf Rathaus-Vorplatz in der Fuggerstadt mit hunderten Faschingsnarren in fantasievollen Kostümen kein Durchkommen mehr gibt, wenn die rhythmischen Klänge der "Giggeles-Bronzer" schon am Samstag um 12 Uhr für beste Stimmung sorgen und die Samba-Group "Los Locos" in prächtiger Aufmachung dabei sind, hält die "Festung Rathaus" der Belagerung nicht lange stand. Die Närrinnen und Narren haben die Macht in Weißenhorn übernommen.

Unter dem wieder mal "vollsten Einsatz" der Narrenzunft Eschagore, mit einem humorvollen aber auch "konkreten Anklage-Protokoll" vorgetragen von der Eschagore-Anklägerin Simone Rogalski wurde Bürgermeister Wolfgang Fendt nach seiner Festnahme in die Mangel genommen. Aber auch die Kindergarten-Maskerer hatten lustige Einlagen zu bieten und forderten vom Weißenhorner Schultes einige Versprechungen ein, die es im Laufe des Jahres von der Verwaltung einzuhalten gilt.