Neue Fahrzeuge machen drei Stadtteilwehren noch leistungsfähiger

Plus Die Feuerwehren Attenhofen, Biberachzell und Bubenhausen erhalten drei baugleiche Löschfahrzeuge. Deren Vorgänger sind schon seit Jahrzehnten im Einsatz.

Ein stolzes Bild hat sich am Donnerstagnachmittag auf dem Weißenhorner Schlossplatz geboten: Drei nagelneue Feuerwehrfahrzeuge waren vor dem Rathaus aufgefahren und wurden von der Stadt Weißenhorn, vertreten durch die Dritte Bürgermeisterin Jutta Kempter, an die Stadtteilwehren Attenhofen, Biberachzell und Bubenhausen übergeben. Diese stellen keineswegs irgendeinen Luxus dar, sondern decken einen dringenden Bedarf.