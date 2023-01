Weißenhorn

Neue Klimaschutzmanagerin: "Es kommt darauf an, dass jeder etwas tut"

Als Klimaschutzmanagerin hat Vanessa Lochbrunner ein vielfältiges Aufgabengebiet in Weißenhorn. Oberstes Ziel sei es, die Stadt klimaneutral zu machen, sagt sie.

Plus Vanessa Lochbrunner arbeitet als Klimaschutzmanagerin bei der Stadt Weißenhorn. Mit ihrer Familie versucht sie auch privat, möglichst nachhaltig zu leben.

Von Jens Noll

Die Aufgaben stapelten sich schon, bevor die Stelle überhaupt besetzt war. Nach einem Monat Einarbeitung und Orientierung steckt Vanessa Lochbrunner nun mittendrin in einem Arbeitsgebiet, das quasi alle Lebensbereiche betrifft. "Klimaschutz funktioniert nur, wenn alle mitmachen", sagt die neue Mitarbeiterin der Weißenhorner Stadtverwaltung, die Projekte zum Klimaschutz umsetzen und Strategien zur Anpassung an das veränderte Klima entwickeln soll. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt sie, welche Ziele sie verfolgt und was sie besonders motiviert.

