Rehbock wütet in Pizzeria in Weißenhorn

Ein Wildtier rennt in Panik durch die Weißenhorner Innenstadt. Der Rehbock verirrt sich in ein Restaurant am Hauptplatz und wird dabei schwer verletzt.

Tierischer Einsatz in Weißenhorn am Mittwochmorgen: Ein in Panik geratener Rehbock hat in der Innenstadt Schäden verursacht. Gegen 8 Uhr ging bei der Polizeiinspektion Weißenhorn eine Mitteilung ein, wonach sich auf dem Gelände einer Firma an der Adolf-Wolf-Straße ein Rehbock befinden soll, der von Zäunen gefangen sei. Dem Polizeibericht zufolge fand die eintreffende Streife das Tier dann auch tatsächlich. Es gelang den Beamten allerdings nicht, den Rehbock einzufangen. Denn er rannte in Panik auf dem Firmengelände umher und entfernte sich in Richtung Innenstadt.

Der Jagdpächter musste das Tier von seinen Schmerzen erlösen

Gegen 8.45 Uhr rief der Inhaber einer Pizzeria am Hauptplatz die Polizei an und berichtete, dass ein Rehbock durch die geschlossene Glastüre seines Lokals gesprungen und so in die Gasträume gelangt sei. Die Streife machte sich auf den Weg dorthin und stellte beim Eintreffen fest, dass das mittlerweile schwer verletzte Tier in Panik durch die Räumlichkeiten der Pizzeria gerannt war und erheblichen Schaden verursacht hatte.

Wie die Polizei weiter mitteilt, gelang es den eingesetzten Beamten zusammen mit dem verständigten Jagdpächter und dem Eigentümer der Pizzeria, den Rehbock zu fangen. Der Jagdpächter musste das Tier schließlich von seinen Schmerzen erlösen und versetzte ihm einen tödlichen Stich. (AZ)