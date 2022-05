Freibäder starten in die Sommersaison: Was ist neu, was machen die Preise?

In Weißenhorn beginnt am Wochenende die Freibadsaison, auch im Sendener Bad öffnet der Außenbereich. Besucher werden noch von Preiserhöhungen verschont.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und die Wetteraussichten sind gut: Das städtische Freibad in Weißenhorn öffnet am Samstag, 14. Mai, wieder seine Tore. Andreas Palige, der bei der Stadtverwaltung unter anderem zuständig ist für die Bäder, rechnet mit einem erfolgreichen Saisonstart bei Sonnenschein und guten Besuchszahlen. Eines dürfte den Badespaß noch befördern: Die Eintrittspreise bleiben auch in diesem Jahr stabil. Trotz Corona und gestiegener Energiepreise wurden sie seit der Badesaison 2014 nicht erhöht. Diese gute Nachricht schreckte Vandalen aber nicht davon ab, noch vor der Eröffnung Unfug auf dem Gelände zu treiben.

So haben Unbekannte am Wochenende im Freibad eine Umkleidekabine und eine Ladestation beschädigt. Laut Polizeibericht ereignete sich die Tat wohl im Zeitraum zwischen Freitag, 13 Uhr, und Samstag, 12 Uhr. In einer Umkleidekabine hatten unbekannte Personen ein Feuer gelegt, wodurch diese beschädigt wurde. Zudem zerstörte jemand eine Smartphone-Ladestation. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1400 Euro. Die Polizeiinspektion Weißenhorn (Telefon 07309/96550) nimmt Hinweise zu den Taten entgegen.

Für die Saison 2023 ist im Freibad Weißenhorn eine Preiserhöhung vorgesehen

Erst gut zwei Wochen zuvor waren Unbekannte in das Freibadgelände eingedrungen. Sie besprühten die Wand des dortigen Kiosks mit roter Farbe. In dem Fall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Sinnlose Taten wie diese ärgern Palige und die Beschäftigten des Freibads natürlich, weil sie Reparaturen und aufwendige Reinigungsarbeiten erforderlich machen. Doch Einfluss auf die Saisoneröffnung habe das nicht, sagt Palige. Alles könne wie geplant ablaufen.

Was für die Badegäste erfreulich ist: Im Vergleich zu anderen Bädern ist das Weißenhorner Freibad noch recht günstig. Der reguläre Eintritt für Erwachsene kostet drei Euro, ermäßigt 1,80. Kinder ab sechs Jahre und Jugendliche bis 15 Jahre zahlen 1,20 Euro. Die Jahreskarte für Erwachsene kostet 40 Euro, ermäßigt 22 beziehungsweise 14 Euro. Palige kündigt im Gespräch mit unserer Redaktion allerdings bereits an, dass sich die Preise 2023 erhöhen werden. Bislang sei es eine politische Entscheidung gewesen, die Preise auf dem Niveau von 2014 zu halten, sagt er. Doch angesichts steigender Betriebskosten sieht die Stadtverwaltung vor, dem Stadtrat für die Saison 2023 eine Preiserhöhung vorzuschlagen.

13 Bilder Start in die Sommer-Saison: So sieht's im Freibad Weißenhorn aktuell aus Foto: Michael Kroha

Im Freibad des Neu-Ulmer Donaubads wurden die Preise für die bereits seit 1. Mai laufende Saison erhöht. Jochen Weis von der Geschäftsführung der Donaubad Ulm/Neu-Ulm GmbH begründete das mit der aktuellen geo-politischen Lage und den wesentlich höheren Energiekosten. Erwachsene zahlen dort nun fünf Euro für ein Tagesticket, Kinder 3,50 Euro. Die Dauerkarte kostet jetzt 90 Euro für Erwachsene, ermäßigt 75 und für Kinder 60 Euro.

Für das See- und Hallenbad Senden müssen Erwachsene vier Euro bezahlen, Kinder und Jugendliche 2,50 Euro. Dort ist die Sommer-Saison zum 1. Mai bereits eingeläutet und die Öffnungszeiten angepasst worden. Zum Wochenende wird aber der Außenbereich eröffnet - allerdings nur der Zugang zum See und nicht die anderen Freibad-Bereiche. Dort läuft noch bis voraussichtlich Juli der Umbau. Auch der Kiosk bleibt vorerst geschlossen. Das Schwimmen im See wird außerdem ausschließlich am Wochenende möglich sein. Unter der Woche könne das Bad wegen der Umbauarbeiten seine Aufsichtspflicht nicht erfüllen, sagt Andreas Trautmann, bei der Stadt Senden fürs Bad zuständig. "Klar ist der Start nicht wie gewünscht. Wir hoffen trotzdem auf einen schönen Sommer. Und dass wir unseren Gästen ein positives Erlebnis bieten können", sagt er.

Noch ein Blick in den Nachbarlandkreis: Im Krumbacher Freibad, das ab Donnerstag, 12. Mai, wieder besucht werden kann, kostet der Tageseintritt 3,50 Euro, die Saisonkarte 60 Euro für Erwachsene. Beim bereits geöffneten Waldbad an der Donau in Günzburg liegt der reguläre Eintrittspreis bei drei Euro, die Jahreskarte ist für 50 Euro zu haben.

Das neue Edelstahlbecken für Kinder lässt noch auf sich warten

Im Weißenhorner Freibad müssen sich Gäste, die mit Kindern kommen, noch auf eine Neuerung gedulden: Das in die Jahre gekommene Planschbecken werde zwar zum Saisonstart wieder repariert, wie Andreas Palige berichtet. Der geplante Einbau eines neues Edelstahlbeckens wird aber voraussichtlich erst nach der Freibadsaison erfolgen. Bis dahin muss das alte herhalten. Wohl noch die komplette Woche werden mühevoll Fliesen angebracht. Auf Dauer ist das aber keine zufriedenstellende Lösung: Die Fliesen können jederzeit wegplatzen und stellen so eine Verletzungsgefahr für Kinder dar. Neu und schon fertig ist hingegen eine Umkleideschnecke.

Geöffnet ist das Bad von 14. Mai bis 15. Juni von 9 bis 19 Uhr, bis Ende August kann dann bis 20 Uhr gebadet werden. Von 1. September an bis zum Saisonende schließt das Bad abends wieder um 19 Uhr. Bei regnerischer und kalter Witterung ist das Freibad täglich von 9 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Jahres- und Punktekarten, die in der vergangenen Saison ausgegebenen wurden, sind wieder aufladbar. Die Neuausstellung von Jahres- und Familienkarten müsse aus datenschutzrechtlichen Gründen erneut schriftlich beantragt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Anträge liegen im Freibad bereit oder können im Internet auf der Homepage der Stadt Weißenhorn unter www.weissenhorn.de heruntergeladen werden. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Dauerkarten nicht übertragbar sind. Eine Weitergabe der Dauerkarte sei auch ein Betrugsversuch und stelle eine Straftat dar, heißt es.

Einen Tag vor der Eröffnung, also am Freitag, 13. Mai, bietet das Freibad von 10 bis 18 Uhr einen Dauerkarten-Vorverkauf an der Kasse an.