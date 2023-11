Weißenhorn

18:45 Uhr

Sie ist jetzt die Frau für die Kultur in Weißenhorn

Plus Anna-Maria Höß hat von Volker Drastik die Leitung des Weißenhorner Kulturbüros übernommen. Sie will neue Akzente im städtischen Veranstaltungsprogramm setzen.

Von Jens Noll

Für ihre Karriere hat sich Anna-Maria Höß nicht von den weitreichenden Auswirkungen der Coronapandemie abschrecken lassen. Denn sie war überzeugt, dass es weitergehen werde und Kultur und Tourismus wieder eine bedeutende Rolle einnehmen würden, als sie sich im Jahr 2021 dazu entschloss, eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau zu absolvieren. Gelernte Industriekauffrau war sie bereits. Zwei Jahre später übernahm sie schon eine leitende Funktion in der Weißenhorner Stadtverwaltung: Als Kulturbeauftragte plant und organisiert die 21-Jährige große Veranstaltungen wie die Kulturnacht und das Stadtpark-Open-Air.

Für das Open-Air 2024 kann Höß bereits den ersten Act ankündigen, der feststeht. Am Samstag, 8. Juni, 20 Uhr, tritt dort die Kabarettistin Martina Schwarzmann auf. Der Vorverkauf startet am 1. Dezember. Konzerte, Lesungen, Theaterstücke, Märkte – das ganze Jahr über finden in der Fuggerstadt diverse kulturelle Veranstaltungen statt. "Es ist eine sehr abwechslungsreiche Arbeit", sagt die junge Leiterin des Kulturbüros. Sie möchte das Veranstaltungsprogramm auf der Grundlage, die ihr Vorgänger Volker Drastik geschaffen hat, erfolgreich weiterführen. Ihr schwebt aber auch vor, Neues hinzuzufügen, um die Zielgruppe zu erweitern und jüngere Menschen anzusprechen. Bei Jugendlichen sei Weißenhorn in erster Linie für seinen Fasching bekannt, sagt Höß.

