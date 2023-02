Weißenhorn

vor 32 Min.

Ärztehaus, Bäckerei, Wohnungen: Neue Ideen für Weißenhorner "Stadteingang"

Das derzeit ungenutzte Areal westlich des Autohändlers an der Ulmer Straße in Weißenhorn soll auf Wunsch der Eigentümer bebaut werden, damit der Stadteingang attraktiver wird.

Plus Ein Architekt stellt Pläne für ein Areal an der Ulmer Straße in Weißenhorn vor. Diese sehen unter anderem ein Ärztehaus, eine Bäckerei und Wohngebäude vor.

Von Jens Noll

Wer von Witzighausen nach Weißenhorn fährt, sieht die Fuggerstadt nicht von ihrer schönsten Seite. Rechts von der Ulmer Straße befindet sich das Industriegebiet, auf der linken Seite erstrecken sich zunächst landwirtschaftliche Flächen, anschließend prägen weitere Gewerbebetriebe das Bild. Die Eigentümer eines momentan ungenutzten Grundstücks in dem Bereich möchten das gerne ändern und den Stadteingang an der Stelle durch eine neue Bebauung attraktiver gestalten. Ein von ihnen beauftragter Architekt und ein Projektmanager haben am Montagabend im Bauausschuss die Ideen für ein "lebendiges Quartier" vorgestellt.

