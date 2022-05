Streetfood, Bummeln und Einkaufen: volles Programm in Weißenhorn

Am Wochenende ist einiges los in der Weißenhorner Innenstadt: Wir geben einen Überblick über die Aktionen zum Muttertag mit verkaufsoffenem Sonntag.

Ein reichhaltiges Essensangebot, Gelegenheit zum Stöbern und noch mehr Zeit zum Einkaufen in den örtlichen Fachgeschäften: Zum Muttertagswochenende lockt die Stadt Weißenhorn mit einem umfangreichen Programm. Los geht es schon vor dem verkaufsoffenen Sonntag am 8. Mai. Denn auf dem Kirchplatz findet das ganze Wochenende über erstmals ein Streetfood-Markt statt.

Bereits am Freitag, 6. Mai, öffnen um 16 Uhr die Verkaufsstände. Wer seinen Hunger stillen möchte, kann bei kostenfreiem Eintritt in Ruhe schauen, welche Speisen die insgesamt zwölf Anbieter zubereiten. Erhältlich sind unter anderem Spiralkartoffeln, italienische Pasta, Lángos aus Ungarn, mexikanisches Essen, Falafel, Spezialitäten vom Balkan, Spätzle, Bürger und Süßspeisen.

Frühlingsmarkt und offene Geschäfte in Weißenhorn

Organisiert wird das kulinarische Festival vom Neu-Ulmer Unternehmen Mahlzeit-Events. Die drei Gründer der Firma, selbst Familienväter, haben auch an ein Unterhaltungsprogramm für Kinder gedacht: Dazu gehören ein Kinderkarussell, eine Luftballonaktion und Kinderschminken. Am Freitag ist der Streetfood-Markt bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag, 7. Mai, von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag, 8. Mai, von 11 bis 19 Uhr.

Noch mehr Verkaufsstände werden dann am Sonntag in Weißenhorn aufgebaut: Von 11 bis 17 Uhr findet in der Memminger Straße ein Kunsthandwerker- und Antikmarkt und in der Hauptstraße ein Floh- und Trödelmarkt statt. Interessierte können aus einem riesigen Angebot auswählen, nach außergewöhnlichen Artikeln stöbern und sich von kreativen Ideen für Drinnen und Draußen inspirieren lassen. Parallel zu diesem Frühlingsmarkt öffnen auch die örtlichen Fachgeschäfte ihre Türen.

Absolutes Halteverbot an mehreren Straßen in Weißenhorn

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass in den genannten Straßen am Sonntag bereits von 8 Uhr an ein absolutes Halteverbot bestehe. Eine entsprechende Beschilderung wird aufgestellt. Ebenso ist der Veranstaltungsbereich an dem Tag von 8 bis 19 Uhr für den Verkehr gesperrt. Betroffen sind die Memminger Straße bis zur Schulstraße und die Hauptstraße vom Oberen Tor bis zur Abzweigung Konrad-Huber-Straße. Umleitungen werden eingerichtet, eine Andienung der Geschäfte ist am Markttag ist nur eingeschränkt möglich. (AZ)