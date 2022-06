Streit bricht in Weißenhorn wegen Lärm am Lagerfeuer aus

Weil nach Mitternacht noch immer eine Gruppe an einem Lagerfeuer saß und recht laut war, ist einem Mann in Weißenhorn der Kragen geplatzt.

Weil er sich in seiner Nachtruhe gestört fühlte, ist einem 49-jährigen Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Weißenhorn am frühen Freitagmorgen der Kragen geplatzt. Wie die Polizei berichtet, saßen in der Nähe des Hauses nach Mitternacht noch mehrere Personen um ein Lagerfeuer und waren dabei auch recht laut. Der Mann ging nach unten, schüttete einen Eimer Wasser ins Feuer und stieß anschließend die Feuerschale um. Daraufhin entwickelte sich ein heftiger Disput mit der Gruppe, der letztlich zu einem Gerangel führte. Dabei verletzte der 49-Jährige zwei Männer leicht, die beide Alkohol getrunken hatten. Auch die herumstehenden Gläser und Flaschen gingen zu Bruch. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung. (AZ)