Trotz Kritik zahlt Weißenhorn für die Umgestaltung des Pausenhofs mit

Ein Teil des Vorplatzes der Weißenhorner Realschule wird voraussichtlich in den Sommerferien umgestaltet. Die Stadt Weißenhorn bezuschusst das Projekt des Landkreises.

Plus Mehrere Mitglieder des Weißenhorner Stadtrats bemängeln die abgespeckten Pläne für den Vorplatz der Realschule. Sie sehen darin keinen wesentlichen Nutzen.

Von Jens Noll

Die Diskussion wäre wohl noch länger gegangen, wenn ein Stadtrat nicht beantragt hätte, doch endlich abzustimmen. Gewährt die Stadt Weißenhorn dem Landkreis Neu-Ulm einen Zuschuss in Höhe von 115.000 Euro für die Umgestaltung des Pausenhofs der Realschule? Über diese Frage sollte der Stadtrat am Montagabend entscheiden. Der zuständige Bildungsausschuss des Kreistags hatte sich wie berichtet im November für eine Sparlösung ausgesprochen. Doch die führt aus Sicht mehrerer Weißenhorner Stadträtinnen und Stadträte am eigentlichen Ziel des Vorhabens vorbei.

