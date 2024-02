Weißenhorn

Überfall auf Tankstelle: Polizei wundert sich über Vorgehen des Täters

Die Polizei hofft nach einem versuchten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Weißenhorn auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Plus Die Kripo hat noch keine weiteren Hinweise auf den Mann, der am Freitag die Kassiererin einer Tankstelle in Weißenhorn verletzt hat. Er flüchtete ohne Beute.

Von Jens Noll

Ein solches Erlebnis kurz vor Feierabend wünscht sich niemand: Kurz vor Ladenschluss betritt ein bewaffneter Mann den Verkaufsraum und bedroht die Person, die hinter der Kasse steht. Eine junge Frau hat das am Freitagabend in der Tankstelle gegenüber der Stiftungsklinik in Weißenhorn miterleben müssen. Glücklicherweise wurde die 21-Jährige bei dem versuchten Raubüberfall nicht schwer verletzt. Dennoch macht ihr das Geschehen nun schwer zu schaffen.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm, die in dem Fall ermittelt, geht davon aus, dass die Kassiererin mit couragierten Auftreten den Täter überrascht hat. Möglicherweise ließ er deshalb von seinem Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute. Zumindest ist nicht bekannt, dass er Geld oder Wertgegenstände mitgenommen hat. Mit einem Großaufgebot suchte die Polizei am Freitagabend vergeblich nach dem Mann, dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

