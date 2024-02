Weißenhorn

12:00 Uhr

V-Markt-Kreisel: Bauamt hält Umbau zur Ampelkreuzung für wahrscheinlich

Plus Der Weißenhorner Bürgermeister verliest eine Mitteilung des Bauamts in Krumbach. 2025 soll eine baureife Planung für den Knotenpunkt am V-Markt vorliegen.

Von Jens Noll

Bleibt der Kreisverkehr am Ortseingang von Weißenhorn weiterhin bestehen oder wird der Verkehrsknotenpunkt beim V-Markt zu einer Ampelkreuzung umgebaut? Über diese Frage wird derzeit in Weißenhorn diskutiert, zumal der Verbrauchermarkt wie berichtet abgerissen und neu gebaut werden soll. Die Stadtverwaltung steht dazu in Kontakt mit dem Staatlichen Bauamt in Krumbach. Bürgermeister Wolfgang Fendt hat in der jüngsten Stadtratssitzung eine E-Mail vorgelesen, in der die Behörde eine Einschätzung zu dem Projekt und zu den Planungen abgibt.

Darin heißt es: "Unser Ziel ist es, bis Mitte/Ende 2025 eine baureife Planung zur Beseitigung der vorhandenen Kapazitätsdefizite am Kreisverkehrsplatz beim V-Markt vorliegen zu haben." Grundsätzlich hätten die bisherigen Untersuchungen ergeben, dass wohl nur durch eine Kreuzung mit einer Ampel (voraussichtlich einschließlich der Einmündung Emershofer Straße) oder durch einen Kreisverkehr mit zwei Bypässen die Defizite nachhaltig auch im Prognosehorizont zu beseitigen seien. Wobei die Baubehörde in dem Zusammenhang zu bedenken gibt, dass die Errichtung eines Kreisels mit zwei Bypässen "mit nicht unerheblichen Eingriffen in privates Eigentum" verbunden ist. In dem Fall sei insbesondere V-Markt, genauer gesagt das Unternehmen Georg Jos. Kaes GmbH als Eigentümer betroffen.

