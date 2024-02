Vorfahrt missachtet: Es kracht in Weißenhorn

Zwei Autos sind in Weißenhorn ineinander gekracht. Die Fahrer blieben unverletzt, aber es entstand ein Sachschaden.

Zwei Autos sind am Dienstag in Weißenhorn zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 42-jähriger Mann gegen 17.25 Uhr mit seinem Wagen aus dem Birkenweg nach links in die Reichenbacher Straße in Richtung Stadtmitte einbiegen.

Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 20-jährigen Mannes, der zum selben Zeitpunkt mit seinem Auto auf der Reichenbacher Straße in Richtung Oberreichenbach unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide Fahrer unverletzt blieben. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 9.000 Euro. (AZ)