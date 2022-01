Weißenhorn

18:13 Uhr

Weißenhorn lässt untersuchen, wo Starkregen Probleme verursacht

Plus Die Stadt Weißenhorn wird auf Beschluss des Stadtrats eine Starkregenkarte erstellen lassen. Ergebnisse einer Hochwasserstudie sollen mit einfließen.

Von Andreas Brücken

Die verheerenden Regenfälle des Sommers 2021 sind auch in Weißenhorn in Erinnerung geblieben. Bereits Ende Juli stellte die SPD-Fraktion den Antrag, dass die Stadtverwaltung mit Unterstützung von Fachleuten eine Oberflächenabflusssimulation beziehungsweise eine Starkregenkarte für das gesamte Stadtgebiet erstellen soll. Dies solle Schwachstellen aufzeigen, um im Hinblick auf künftige Unwetter Vorkehrungen treffen zu können. Am Montagabend hat sich der Stadtrat mit dem Antrag befasst. Der Bürgermeister gab dazu eine Einschätzung ab.

