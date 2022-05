Weißenhorn

vor 32 Min.

Weniger Einsätze, mehr Straftaten: So war 2021 für die Polizei Weißenhorn

Plus Erstmals ist die Zahl der erfassten Einsätze der Polizeiinspektion Weißenhorn zurückgegangen. Deren Chef kann vor einer Betrugsmasche nicht oft genug warnen.

Von Jens Noll

Der Höhepunkt der Corona-Pandemie hat die Polizeiinspektion Weißenhorn erst im März 2022 erreicht. "Da hatten wir eine ganze Reihe von Ausfällen zu verkraften", sagt Gerhard Klingler, der Leiter der Dienststelle. Da so viele Beamtinnen und Beamte in dem Monat selbst an dem Virus erkrankten, stand der bewährte Dienstbetrieb im Vier-Schicht-Modell fast auf der Kippe. Doch es sei dank guter Vorplanung noch einmal gut gegangen, berichtet der Polizeichef. Auf die tägliche Arbeit der Polizei wirkt sich Covid-19 bereits seit Beginn der Pandemie aus. Das lässt sich auch an der Jahresstatistik der Dienststellen ablesen. Die Zahlen für den Raum Weißenhorn weisen allerdings ein paar Besonderheiten auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen