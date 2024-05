Windräder sollen auch im Stadtgebiet von Weißenhorn Strom erzeugen

Plus Die Stadt Weißenhorn erkundet mit einer Firma die Chancen für Windkraft. Sie möchte möglichst schnell auf Grundstückseigentümer zugehen, bevor andere es tun.

Auch die Stadt Weißenhorn setzt auf die Kompetenz der Firma Vensol aus Babenhausen, um mögliche Windkraftprojekte unter Beteiligung der Kommune und/oder der Bürgerschaft zu entwickeln. Das Unternehmen plant, finanziert und realisiert Solar- und Windparks, unter anderem bei Pfaffenhofen, Unterroth, Oberroth und Babenhausen. Thomas Schultheiß, Leiter der Projektentwicklung bei Vensol, hat in der jüngsten Stadtratssitzung über den aktuellen Sachstand bei dem Thema informiert und dem Gremium Empfehlungen gegeben. Denn auch im Weißenhorner Stadtgebiet gibt es Flächen, auf denen die Nutzung von Windenergie möglich wäre.

Auf höherer Ebene wird derzeit bekanntlich ermittelt, wo sich solche Potenzialflächen befinden. Der Regionalverband Donau-Iller, dem die Landkreise Neu-Ulm, Günzburg, Unterallgäu, Biberach und Alb-Donau sowie die Städte Memmingen und Ulm angehören, hat sich zum Ziel gesetzt, einen entsprechenden Regionalplan zu erstellen, der spätestens Ende 2027 rechtsverbindlich sein soll und 1,8 Prozent der Fläche in der Region als Vorranggebiete für die Nutzung von Windenergie vorsieht.