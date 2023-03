Wo Bürger in den Weißenhorner Ortsteilen Gartenabfälle abgeben können

Die Stadt Weißenhorn organisiert wieder eine Sammlung von Gartenabfällen. Das erspart Bürgerinnen und Bürgern aus den Ortsteilen den Weg zur Kompostieranlage.

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Weißenhorner Stadtteile Biberachzell, Bubenhausen, Emershofen, Oberhausen, Ober-/Unterreichenbach und Wallenhausen können wieder drei Wochen lang häckselbare Gartenabfälle und Baumschnitt zu festgelegten Abgabestellen bringen. Von Freitag, 10. März, bis Samstag, 1. April, dürfen sie Grüngut, getrennt nach holzigem Material und sonstigen Gartenabfällen, hier ablegen:

Biberachzell und Ober-/Unterreichenbach: landwirtschaftlicher Betrieb Kuom, markierte Stelle auf dem Kompostierplatz am Ende der Wilhelm-Wörle-Straße in Unterreichenbach

Bubenhausen: markierte Zone in der Burgstraße in der Nähe der Wertstoffcontainer

Emershofen: Pfarrgarten östlich des Schützenhauses in der Kurat-Sauter-Straße

Oberhausen: markierter Lagerplatz bei der Kläranlage am Schandweg

Wallenhausen: markierter Bereich an der Waldstetter Straße gegenüber dem Feuerwehrhaus.

Die Stadt Weißenhorn weist darauf hin, dass in den angeliefertem Häckselgut keinerlei Müll enthalten sein dürfe. Es dürfen auch keine Buchsbäume sowie deren Schnittgut auf die Lagerplätze gebracht werden. Eine Entsorgung dieser Pflanzen ist ausschließlich über die Restmülltonne sowie in Säcken verpackt im Müllheizkraftwerk möglich. Wurzelstöcke dürfen ebenfalls nicht angeliefert werden. Diese müssen zur Kompostieranlage in Weißenhorn gebracht werden und sind gebührenpflichtig.

Die Kompostieranlage in Weißenhorn hat ab 11. März fast täglich geöffnet

Von Montag, 3. April, an wird das beauftragte Unternehmen das Material abholen und der Verwertung zuführen. Sobald die Lagerplätze geräumt sind, darf dort nichts mehr abgelegt werden. Wer die Sammlung verpasst, hat nur noch die Möglichkeit, das Material direkt zur Kompostieranlage in Weißenhorn zu bringen. Kleinere Mengen bis zu einem halben Kubikmeter können auch über den Grünmüllcontainer im Wertstoffhof entsorgt werden.

Die Kompostieranlage hat von 11. März an zu folgenden Zeiten geöffnet: montags von 17 bis 20 Uhr, mittwochs von 16 bis 19 Uhr, donnerstags von 9 bis 12 Uhr, freitags von 15 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 13 Uhr. (AZ)