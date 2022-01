Weißenhorn

17:28 Uhr

Wo in Weißenhorn noch Platz für Gewerbe und Sportflächen ist

Plus Weißenhorn hat nur wenig Flächen, auf denen sich Betriebe ansiedeln könnten. Darüber hinaus gibt es den Wunsch nach einem zentralen Sport- und Vereinszentrum.

Von Andreas Brücken

Seit rund neun Jahrhunderten leben Menschen im Stadtgebiet von Weißenhorn. Die mittelalterliche Stadtbefestigung musste wegen des Wachstums der Kommune längst weichen. Heute leben etwa 13.600 Menschen in der Fuggerstadt, etliche kommen dort hin, um zu arbeiten. Und die Stadt wächst weiter. Ein aktualisierter Flächennutzungsplan soll sicherstellen, dass die städtebauliche Entwicklung in den kommenden Jahrzehnten in geordneten Bahnen abläuft. Im Fokus stehen in Weißenhorn derzeit zwei Punkte, die vorrangig geklärt werden müssen: die Entwicklung der Gewerbegebiete und die Entwicklung eines zentralen Sport- und Vereinszentrums.

